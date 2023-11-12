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Samsun’daki programlarına devam eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilk olarak gazeteciler ile Canik Meşe Tesisleri’nde bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kahvaltılı basın toplantısının ardından gazeteciler ile birlikte Karadeniz’in en büyük yatak kapasiteli şehir hastanesini incelemeye geçen Yılmaz, burada da hastane hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.



“5-6 MİLYAR TL’LİK BİR YATIRIM”

Hastanenin kapasite ve teknik imkan açısından Karadeniz’deki en büyük ve gelişmiş şehir hastanesi olacağının altını çizen Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun Şehir Hastanesi; Karadeniz’in en büyük yatak kapasitesine sahip hastanesidir. 1500 ya da daha fazla bir kapasiteye de ulaşabilir. Kapasitesinin yanı sıra özel müdahaleler ve operasyonların da yapılabileceği çok kapsamlı bir sağlık merkezi olacak. Sağlık ve işletme kapasitesi açısından da 10 bine yakın insanın günlük işe geldiği hastane olacak. 3 vardiyada 30 bine yakın çalışan insan sirkülasyonu olacak. Bir o kadar da hasta ve hasta yakını olacak. Burada neredeyse bir il ölçeğinde haraketlilik olarak düşünebilirsiniz. Burası 1 milyar küsurluk ilk keşifle başlamıştı. 250 dekarlık bir alanda üzerinde inşa ediliyor. Fiyat farkları ile birlikte maliyet 3 milyar TL’yi de geçti. Bir de 1,5 milyar TL’lik hastanenin geliş-gidiş yolları var. Onları da Karayolları kendi ağına aldı. Kısacası bu şehir hastanesinde 5-6 milyar TL’lik bir yatırım var. O bakımdan Allah devletimize ve milletimize güç kuvvet versin. Bunlar çok büyük yatırımlar” dedi.

“2024 HAZİRAN-TEMMUZ

GİBİ HASTA KABULÜ BAŞLAR”

Hasta kabulünün 2024 Haziran-Temmuz aylarında başlayabileceğini ifade eden Yılmaz, “AK Parti hükümeti olarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bu hizmetler hep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle yapılıyor. İşin de sonuna yaklaştık. Mart-Nisan gibi işletme testleri yapılmaya başlanır diye düşünüyorum. 2-3 aylık testlerin ardından 2024 Haziran-Temmuz gibi hasta kabulü başlar gibi geliyor. Bu da çok kısa sürede ortaya çıkmış bir sonuçtur. Hizmetler böyle bir şey. Bu yatırımların hayat bulmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.



“6 MİLYON İNSANA

HİZMET VERECEK”

Yatırım maliyetinin yeni eklemeler ve fiyat farkları ile yaklaşık 6 milyar TL’yi bulduğunu ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz, “Şehir Hastanesi sadece Samsun’a hizmet değil, Sarp’tan Kastamonu’ya kadar, Güneyde Çorum, Amasya ve Tokat’ı da kapsayan havzada yaklaşık 6 milyon insana sağlık hizmeti verecek büyük bir kompleks. Açılış için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğiz. Onun bu tür hizmetlerin tamamlanıp, açılması aşamasında büyük mutluluk duyduğunu biliyoruz. İnsanımızın hayatına kattığı hizmet kalitesini gördükçe mutlu oluyor. Zaman buldukları takdirde de sevinerek bu büyük hizmetin açılışını görmek için geleceğini umuyorum” şeklinde konuştu.

Toplantılara ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı iştirak etti. Yılmaz ve beraberindeki heyet hastanedeki örnek odaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.