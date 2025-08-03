Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’dan, yeni sezonda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’ya destek açıklaması geldi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, 10 Ağustos’ta Amed Sportif Faaliyetler’le Çorum’da oynanacak yeni sezonun ilk maçı öncesinde yaptığı açıklamada, tüm amatör spor camiasını Arca Çorum FK’ya destek olmaya davet ederken, “Şampiyonluk yolunda kenetlendiğimiz bir sezon olmalı” ifadelerini kullandı.

Başkan Arıcı yaptığı açıklamada; “Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Çorum FK, Arca Savunma ve Balkar İnşaat’ın değerli sponsorluklarıyla yepyeni bir döneme adım atmış bulunuyor. Şehrimizin futbol markası, bu birliktelikle yalnızca sportif değil, ekonomik ve sosyal anlamda da önemli bir sinerji yakalamıştır. Çorum’un adını daha yüksek kulvarlara taşımak adına atılan bu adımı yürekten destekliyoruz.

Bu sezon, Çorum olarak şampiyonluk yolunda kenetlendiğimiz bir sezon olmalıdır. Bu yol, sadece kulüp yönetiminin ve futbolcuların değil, tüm şehrin birlik ruhuyla aşılabilecek bir yoldur.

Bu vesileyle, Çorum’daki tüm amatör spor kulüplerimizin sporcularını, antrenörlerini ve en önemlisi fedakâr velilerimizi Çorum FK’nın ev sahibi olduğu maçlarda tribünlerde yer almaya, takımlarımıza omuz vermeye davet ediyoruz.

Tribün desteği sadece bir tezahürat değil; inancın, bağlılığın ve spor kültürünün en güçlü yansımasıdır. Amatör sporcularımızın profesyonel düzeyde bir atmosferi yaşaması, onların gelişimi ve motivasyonu açısından da büyük önem taşımaktadır.

Unutmayalım ki; Amatör ruhla gelen destek, profesyonel başarının temelidir.

Gelin bu sezon, Çorum’un her köşesinden gelen alkışlarla bir zafer hikâyesine ortak olalım. Gelin, amatör sporun gücünü tribünlere taşıyalım.

Şampiyonluk yolundaki Çorum FK’ya başarılar diliyor; tüm spor camiamızı ve halkımızı stadyumlara davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ