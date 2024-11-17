Genç avukat Şamil Demir için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi. Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, genç avukatın stajını yanında tamamladığı meslektaşı, ailesi ve davetlilerin hazır bulunduğu törende yemin eden Şamil Demir’e cübbesini ise Av. Alperen Argut ve Av. Süheyla Keller giydirdi.

Şamil Demir’in avukatlık ruhsatını da aldığı törende Baro Başkanı Turan Kalıpcı genç avukatı kutlayarak görevinde başarı dileklerini iletti. Törende genç avukatlara çeşitli hediyeler de verildi.

Editör: HABER MERKEZİ