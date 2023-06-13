Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarında ön görüşmeler devam ediyor.

Sosyal medyada, Çorum FK’nın, biten sezonda Hollanda Ligi Eredivisie’de 19 puan toplayan ve son iki sırayı aldığı için küme düşen SC Cambuur’da forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat-forvet oyuncusu David Sambissa ile ilgilendiği iddia edildi. İddia üzerine yaptığımız araştırmada, Sambissa ile geçtiğimiz günlerde ön görüşme yapıldığı bilgisine ulaşılırken, henüz biten bir şey olmadığı kaydedildi.

Gabon Milli Takımı’nda da oynayan David Sambissa, geçen sezon Cambuur formasıyla 20 resmi maçta 513 dakika süre alırken, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

Sambissa transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.