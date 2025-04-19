Alınan bilgiye göre B.Y.(16), U.A.(16) ve M.K.(16), Yavruturna Mahallesi Yavruturna Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katına çıkarak birlikte alkol almaya başladılar.

Alkolün etkisi ile bir birleri ile şakalaşmaya başlayan gençlerden B.Y., yere düşerek yaralandı.

B.Y.’nin hareket etmediğini gören diğer gençler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, İtfaiye Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği genç, binadan aşağıya itfaiye merdivenine sabitlenen sedye yardımı ile indirildi.

Ambulansa alınan B.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer gençler ifade işlemleri gereği Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK