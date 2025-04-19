Sungurlu'da bir benzin istasyonunda mola veren kamyon, Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin bahçe duvarına çarptı. İlginç kazanın ardından kamyon bir süre bahçe duvarında asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, 06 ET 2802 plakalı kamyon bir benzin istasyonunda mola verdi. Molanın ardından hareket eden kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan tarafta bulunan Sungurlu Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından bir süre bahçe duvarında asılı kalan kamyon çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Editör: Haber Merkezi