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Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı alkollü içki-sigara satışı, emtia kaçakçılığı ve silah mühimmatı ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonel çalışmada; çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

El yapımı alkollü içki, kaçak sigara ile içeriğinde kullanımı yasaklı Sildenafil ve Tadalafil etken maddeleri bulunan cinsel içerikli ürünleri sattıkları tespit edilen şahısların ikamet ve iş yerinde adli arama yapılırken, 10 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayında şüpheli şahsın suç aleti silahı satın aldığı av bayiinde de adli arama yapıldı.



Bu arada; bir şahsın kaçak/sahte bal satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine bahse konu şahsın iş yeri ve aracı arandı.

3 ayrı aramada; 4334 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap/krem, 136 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet elektronik sigara ile 11 adet elektronik sigara likiti, 1400 adet/dal doldurulmuş makaron sigara, 53 litre el yapımı alkollü içki, 1.716 kg kaçak/sahte bal, 5 adet ruhsatsız tüfek ile tüfeklere ait 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi, şüpheli 10 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.