Sahrap Soysal’la “Mutfak Hikayeleri” isimli programda yepyeni gezi ve yemek programı ile ekranlara geri dönen ünlü gurme Çorum’un lezzetlerini de ekranlara getirecek.



“Mutfak Hikayeleri” programı kapsamında önceki gün ilimize gelen ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından tarihi Velipaşa Hanı’nda ağırlanan Sahrap Soysal, ilimizin eşsiz lezzetlerinin çekimini yaptı.

Sahrap Soysal ile birlikte Velipaşa Hanın’nda Çorum lezzetlerini yapan Aşgın, çekimlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bitmek bilmeyen enerjisiyle ülkemizin farklı köşelerinde izleyicilerin karşısına çıkan Sahrap Soysal’ın Mutfak Hikayeleri’ne binlerce yıllık lezzetleri ile eşsiz Çorum gastronomisini de ekledik” görüşüne yer verdi.