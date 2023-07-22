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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda birliğin yıllık faaliyet programı kapsamında İskilip merkezli (Bayat ve Uğurludağ ilçelerini de kapsayacak şekilde) sokak hayvanlarına yönelik “tedavi, bakım, kısırlaştırma, küpe ve çip takılması” ile ilgili olarak hizmet alımı ihalesine çıkılması kararlaştırıldı.

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, İskilip toplantısı ile birlikte yıl içinde 5. defa sokak hayvanlarıyla ilgili ihaleye çıkmış oldu. (Haber Merkezi)