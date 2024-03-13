Vatandaşlarla bir araya gelen Şahiner, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.



Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, beraberinde İYİ Parti İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Akçay Mahallesi’ne gitti. Şahiner’in mahalleye geldiğini duyan vatandaşlar Samancılar Kahvesine akın etti. Burada kahvedeki vatandaşlara ve kahveye sığmayıp dışarıda kalan vatandaşlara hitap eden Başkan Şahiner, 10 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Şahiner, “Sizden buraya oy istemeye gelmedim. Burasının dost meclisi olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.

“Belediye Başkanlığı döneminde ne zaman hizmet etmek istesek önümüzü kapattılar ve bir engel çıkardılar” diyerek sözlerini sürdüren Abdulkadir Şahiner, “Akçay Mahallemize Kentsel dönüşüm yapmak istedik, ona bile engel oldular” diye konuştu.

Akçay Mahallesi’nin de yol ve ışıklandırma çalışmasının yapılacağını belirten Başkan Şahiner, “Biliyorsunuz Sungurlu’nun çözülemeyen 50 yıllık alt yapı sorununu çözdük. Bu yüzden bekliyorduk. Altyapı çalışmalarımız sona erdi. İnşallah ustalık dönemimizde Akçay mahallemizi hak ettiği hizmete kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)