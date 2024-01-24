Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kaymakam’a davranışı için teşekkür ederek: “İlçe başkanının önünde düğme ilikleyenlere örnek olsun” görüşüne yer verdi.

Abdulkadir Şahiner, şehitleri Cuma hutbesinde anmayan imama Kaymakam Akeller’in haddini bildirdiğini belirterek “Kaymakam Burat Akeller'in tepkisi, İlçe başkanının önünde düğme ilikleyenlere örnek olsun” dedi.

Şahiner sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Kaymakam Burak Akeller‘in, ülkücü, solcu, sağcı olmasının benim için bir önemi yok. Benim için önemli olan devlet hassasiyetini göstererek, şehitlere sahip çıkması ve şehitleri hutbede anmayan, iftiracı imama haddini bildirmesidir. Kaymakam beyin bu tutumu parti elamanı gibi durup, ilçe başkanının önünde düğme ilikleyenlere örnek olsun! Kaymakam devlettir!” ifadelerini kullandı.