Geçtiğimiz yıl ayak bileğini kıran Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner tekrar ameliyat olmuştu. 2022 yılı Kasım ayında evine giderken Sungurlu Ulu Camii önünde ayağının burkulması sonucu ayak bileği kırılan Şahiner, Çorum'da ameliyat edilmiş ve ayağına platin takılmıştı. Ayağına takılan platinin de kırılması sonucu Şahiner, aynı ayaktan 5. kez Ankara’da ameliyat olmuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tedavisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak: “Ankara'da gerçekleşen ameliyatım çok şükür başarılı geçti. Şuan taburcu oldum ve bir müddet istirahat edeceğim. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dualarında şahsıma da yer veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbım eşin dostun yokluğunu vermesin. Selam ve dua ile” görüşüne yer verdi.