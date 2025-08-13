Ehli Beyt Vakfı Çorum Temsilcisi ve Basın Sözcüsü Av. Teoman Şahin, Tarhan Köyü’nde cemevi hoparlöründen ezan okunmasının ardından köy muhtarı ve ihtiyar heyetine soruşturma başlatan Vali Ali Çalgan’ın görevden alınmasını istedi.

Çorum Valiliği’nin cemevine neden karıştığını sorgulayan Av. Teoman Şahin, “Konu Valiyi ilgilendirmez. Yapılan soruşturma İslam’a da, laikliğe de aykırıdır. Çorum böyle bir Valiyi hak etmiyor” dedi.

Çorum Merkez Tarhan Köyü’nde cemevi hoparlöründen ezan okutulmasının ardından olayın yankıları büyüdü.

“GÖREVDEN ALINSIN”

Çorum Valiliği, gece saat 01.00 sıralarında yaptığı basın açıklaması ile birlikte köy muhtarı ve ihtiyar heyeti hakkında soruşturma başlattı. Olaya tepki gösteren Av. Teoman Şahin, “Tarhan Köyü Cemevinde ezan okutulmasından rahatsız olup soruşturma açan Çorum Valisi derhal görevinden alınmalıdır” ifadesini kullandı.

Teoman Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Tarhan Köyü muhtarı ve ihtiyar heyeti hakkında soruşturma açılmış. Konu valiyi ilgilendirmez. Yapılan soruşturma İslam’a da, laikliğe de aykırıdır. Çorum böyle bir valiyi hak etmiyor. AKP milletvekillerine ve yöneticilerine sesleniyorum: Çorum gerçeklerinden habersiz bu valinin Çorum’da kalması uygun değildir. Benzer işlere karışarak ileride ciddi sorunlar çıkarma potansiyeli bulunan bu valinin Çorum’dan başka bir yer ya da makama alınmasını tavsiye ediyorum.

“GECE YARISI DERDİNİZE NE OLDU?”

Tarhan köyü cemevinde ezan okutulmasından rahatsız olup soruşturma açan Çorum valisi derhal görevinden alınmalıdır. Gece saat 01.00’de Jandarmayı muhtarın evine gönderip cemevinde ezan okunan hoparlörü söktürecek bir panik durumunu bana kim açıklar ?

Yine ben açıklayım: Avrupalı ateist grupların Vatikancı, Ali’siz Alevi dediğimiz grupların hezeyanlarını ciddiye alıp bu eylemi yapacak kadar panikleyen bir idareciyi ehil bulmuyorum. Konu biz Aleviler için çok önemlidir. Kırmızı çizgimizdir. Alevileri cemevlerinde uyuşturup dinsizmiş algısı üretmek isteyen karanlık güçler, cemevinde ezan, namaz, besmele, kıble gibi şeyleri tabi ki istemezler ve bunun yaygınlaşmasından da elbette çok korkarlar. Buraya kadar anlayabiliyoruz.

Zaten biz de bu yüzden cemevlerini 12 İmam yoluna dönüştürme programı hazırladık sunuyoruz, bizler de cemevlerinde kıble yeri belli olsun, ezan okunsun, namaz kılınsın, besmele çekilsin, Fatiha okunsun istiyoruz ve müthiş bir Alevi teorik iç savaşı yaşıyoruz. İşte bu noktada bir cemevinde ezan okunması gerekçesi ne olursa olsun çok güzel bir olaydı... Ve devletin en üst il idarecisi Avrupalı ateistlerin istediği gibi davrandı. İşte kabullenmeyişimizin asıl sebebi budur.”

Muhabir: Haber Merkezi