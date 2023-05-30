Güldane Feruzoğlu ve Remzi, Harun ve Mithat Feruzoğlu’nun kardeşi, Çorum Belediyesi’nden emekli Tahsin Urhan'ın damadı ve Uğur Metal sahibi Uğur Urhan'ın eniştesi olan bir kız çocuğu babası Şahin Feruzoğlu Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören, 28 Mayıs 2023 günü yoğun bakıma alınan ve 29 Mayıs günü vefat eden Şahin Feruzoğlu, Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.