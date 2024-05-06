Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen bisiklet turuna Çorum’da da yoğun bir katılım oldu.
“yesilaybisikletturu.com” adresinden online kayıt yaptıran katılımcılar, hediye çekilişi için Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan stantlarda kayıtlarını yaptılar.

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Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder ile yüzlerce bisikletseverin katıldığı tur, saat 11.00’de Valilik önünden başlayıp, Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Tarım Caddesinden geçerek Millet Bahçesinde sona erdi. 

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Editör: HABER MERKEZİ