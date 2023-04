Yaşanan şiddet olaylarının, sağlık çalışanlarını derinden sarstığı gibi korku ve paniğe kapılmalarına neden olduğunu ifade eden Saatcı, “Yıl boyunca ülkenin dört bir yanından aralıksız şiddet haberleri geldi. Bu haberlerin içinden en çok can yakanı Konya ve İstanbul’dan gelenlerdi. Temmuz ayında bir hasta yakını tarafından canice katledilen Doktor Ekrem Karakaya’nın yasanı tutan sağlık çalışanları, bu olayın şokunu atlatamadan Eylül ayında bir başka ölüm haberiyle daha yıkıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yine hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, yaşam savaşını kaybetti. Ölümle sonuçlanan bu iki şiddet olayı Türkiye’yi adeta yasa boğdu. Şiddete kurban verdiğimiz sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sağlık camiamıza bir defa daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan şiddet olayları, sağlık çalışanlarımızı derinden sarstığı gibi korku ve paniğe kapılmalarına neden oldu. Ayrıca şiddet, çalışanların meslekten soğumalarında, tükenmişlik sendromuna sürüklenmelerinde de önemli yer tuttu. Sağlık-Sen olarak, verdiğimiz mücadele ve yayınladığımız raporlarla sağlıkta şiddeti bilinir ve duyulur hale getirdik. Her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığımız şiddet raporlarıyla farkındalık oluşturduk. Şiddet olaylarına yönelik verdiğimiz tüm bu tepkilerle toplumsal duyarlılığın artmasına ve karar mercilerinin harekete geçmesine katkı sağladık. Neticede sağlıkta şiddet konusunda önemli adımlar atıldı. Beyaz kod uygulaması, cezaların yüzde 50 oranında artırılması, sağlıkta şiddetin bir kamu davası niteliğine dönüşmesi, şiddetin katalog suçlar arasına girmesi en dikkat çekici yasal adımlar oldu. Ancak tüm bu adımların şiddet vakalarını sonlandırmadığı görüldü. Sağlıkta Şiddet Yasası’na rağmen saldırganların adli mercilerce serbest bırakılması, her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarını yaralarken, failleri cesaretlendirmiştir. Bu nedenle, hakim, savcı ve kolluk kuvvetlerine önemli görevler düştüğünü hatırlamakta fayda var. Elbette sağlık idaresine de her zaman olduğu gibi önemli görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)