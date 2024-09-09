CHP İl Başkan Yardımcısı Feza Piroğlu ve Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Zihni Ünaldı çiftlerinin kızları Paramedik Hülya ile aslen Mersinli Ayşe-Eyüp Cülüc çiftlerinin oğulları Doktor Muhlis Cülüc, düzenlenen muhteşem bir törenle hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün törenleri yoğun bir katılımla, coşku içerisinde gerçekleşti.



Güleryüz Düğün Salonlarında düzenlenen düğün ve kına törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İl Genel Meclisi Üyeleri Dursun Uzunca, Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyeleri; Nazik Bulut, Ezgi Eşmen Tüfekçi, Sedat Genç, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, önceki dönem İl Başkanları Yıldız Bek, Hasan Eray Tüfekçi, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Ünaldı ve Cülüc ailelerinin yakınları katıldı

MERSİN'DE DE AYRI BİR TÖREN…

Ordu'da görev yapanların Hülya ve Muhlis Cülüc çifti için damadın memleketi Mersin'de de Turşucu Baba Düğün Salonu'nda bir tören düzenlendi.