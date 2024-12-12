Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte Laçin ilçesine ziyarette bulundu.



Ziyaret sırasında, ilimiz Laçin ilçesinde bulunan 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Laçin Entegre Sağlık Merkezi ziyaret edilerek burada sağlık çalışanlarıyla bir araya gelindi. Sağlık tesislerinin fiziki koşulları ve ihtiyaçları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ayrıca, ekip çalışanlarının sahada karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri üzerinde konuşuldu.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yaptığı açıklamada, “Kesintisiz sağlık hizmeti sunan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” diyerek sağlık çalışanlarına olan teşekkürlerini iletti.