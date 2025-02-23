Ziyarette yeni yapılacak Aile Sağlığı Merkezinin inşaat alanı incelenirken, bölgenin mevcut sağlık altyapısı ve nüfusu göz önünde bulundurularak, merkezin en uygun şekilde konumlandığı ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için erişilebilir olması değerlendirildi.

Bayat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun acil durumlarda hızla ve etkin bir şekilde müdahale yapabilme kapasitesini değerlendiren Zehir, ayrıca, sağlık personelinin çalışma koşulları ve ihtiyaçları hakkında da bilgi alarak, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılabilecek iyileştirmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bayat Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Zehir, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, hizmet sunumu ve hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Zehir, Bayat ilçesindeki sağlık hizmetlerinin gelişmesi için gerekli tüm desteklerin sağlanacağını bildirdi.

Editör: SELDA FINDIK