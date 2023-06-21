Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yürütülen 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu’na destek yağıyor.

Bu kapsamda Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Türkiye Diyanet Vakfı’na vekaleten kurban bağışında bulundu. İl Müftüsü Muharrem Biçer'i makamında ziyaret eden Dr. Ömer Sobacı, TDV’nin 2023 yılı vekaletle kurban organizasyonu ile vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurbanını TDV'ye emanet eden Sağlık Müdürü Sobacı, vekaletle kurban organizasyonun hayırlı olmasını diledi.

Bayramın birinci gününe kadar kurban bağışlarının alınacağını hatırlatan Müftü Biçer, desteklerinden dolayı Dr. Sobacı'ya teşekkür ederken bağış makbuzunu kendisine teslim edip kurbanının Cenabı Hak katında makbul olması dileklerinde bulundu.