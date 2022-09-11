Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Yunus Emre) Parkı’nda yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personelleri, Çorum Çölyak Derneği, KA-DER (Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği) üyeleri ve Çorum Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinin katılımıyla yapılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ilgi gördü.

Yapılan yürüyüşte obezite, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili pankart ve dövizler açılarak farkındalık oluşturuldu. Ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla etkinlik sonlandı.



(Ömür SOYTEMİZ)

