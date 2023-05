MHP Merkez ilçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Grubu Başkan Vekili selim Güloğlu, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fatih Gök ile birlikte hastaneye giden Kayrıcı, ilk olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir’i makamında ziyaret etti.

Hastane hakkında bilgiler alan Vahit Kayrıcı, özellikle de pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çok büyük fedakarlıkla görev yaptıklarını hatırlatarak, kendilerine teşekkür etti. Kayrıcı, daha sonra da hastane personelleriyle görüştü. Personelin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan Kayrıcı, hem hal-hatır sordu, hem de 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Vahit Kayrıcı’nın bir sonraki durağı ise Sağlık İl Müdürlüğü oldu. İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile makamında görüşen Kayrıcı, müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Kayrıcı, kurumda görev yapan personelleri de ziyaret ederek destek talep etti. Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni de unutmayan MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, başhekim Uzm. Dr. Fatih Karadağ başta olmak üzere hastane yöneticileri ve çalışanları ile görüştü. MHP’nin bugüne kadar her zaman sağlık konusunda politika oluşturduğunu, yönetime geldiğinde politikalarını uyguladığını dile getiren Kayrıcı, MHP’nin muhalefette olduğunda da fikirleri ile iktidarlara ışık tuttuğunu vurguladı.



Her alanda olduğu gibi sağlıkta da sorunların doğru saptamasının, isabet ve çözümlerin başarılı olması için önemli olduğuna dikkat çeken MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, “Sağlıklı yaşamak her Türk vatandaşının vazgeçilmez hakkıdır. Devletin sağlıktaki asli görevleri koruyucu sağlık hizmeti, acil ve ilk yardım hizmetleri ve eğitimdir. Şu anda ülkemizde sağlık alanında çok önemli adımlar atılıyor. Çorum’da bunlardan yeteri kadar faydalanmalıdır. Milletvekili seçildiğimiz zaman her konuda olduğu gibi sağlık alanında da Çorum’un hak ettiği hizmetleri alması için sağlık sektöründeki tüm paydaşlarımızla ortak hareket edeceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)