Hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Aşgın’ın selamını ileterek karanfil verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.

Başkan Aşgın “Sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en kıymetli unsurlarından biridir. Onların özverili çalışmaları, bizler için büyük bir öneme sahiptir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, sağlık çalışanlarımızın bu özel günlerini kutlamak ve onlara teşekkür etmek istedik. Kendilerine minnettarız ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

Editör: UĞUR GÖRKEM