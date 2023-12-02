Hüsrev Paşa sinirli, hırçın tabiatlıdır;

Yüzü gülmez birisi ve asık suratlıdır.

Çevresinde bulunan, hem de buyruğundaki;

Kişileri azarlar, söyletmeden bir iki.

Bu öfkeli tavrıyla, herkesi üzer, kırar;

Bu davranış kimseye, elbet sağlamaz yarar.

Bir gün uşağını da bin bir hakaret ile;

Oldukça kötü haşlar; artık dolmuştur çile.

Canı oldukça yanan uşak: “Artık yeter!” der;

Bilinmez bir yerlere, tutar bırakır gider.

Uşak simsarlarıysa, uşak bulucudurlar;

Hüsrev Paşa gibiler, uşak alıcıdırlar.

Uşak pazarlayanlar, o uyanık simsarlar;

Hemen Hüsrev Paşa’nın, konağına damlarlar.

Hüsrev Paşa uşakta, bulunması gereken;

Söyler nitelikleri, kafasında biriken.

“Huyumu bilirsiniz, bu konuda anlaşak;

Bana göre uygunca bulacağınız uşak…

Zırcahil olmayacak, okuryazar olacak.”

Bu istek yanıtlanır: “Adamlarım bulacak.”

Paşa der ki: “O uşak, daha demeden, duyan;

Hoşsohbet ve nüktedan, halden, dilden anlayan…

Yorgun ve sıkıntılı zamanlarımda beni;

İsterim hem güldüren, hem de eğlendireni.”

Simsar der ki: “Arzunuz başım üstüne paşam.

Size hem mutlu, güzel; hem hoş olacak yaşam.”

Paşa: “Hesap kitaptan, biraz alış verişten;

Elbette anlamalı hem de yapılan işten.”

Uşak simsarı tutar her isteğe “peki” der;

Rüstem Paşa istekten isteğe doğru gider.

“Biraz da musikiden, hoş sesten anlamalı;

“Müzik ruhun gıdası”, ince ruhlu olmalı.”

“Buyruk sizindir Paşam, doğru söylüyorsunuz.

Uşak, bu nitelikte olmalı diyorsunuz.”

Bu sırada orada devrin şairlerinden;

Birisi bulunmakta; söze girer derinden…

“Paşam!” der; “Saydığınız nitelikte bir uşak;

Bulunur mu bilemem, bir konuda buluşak.

Padişah Hazretleri böylesine birini;

Kaç zamandır arıyor; bilsek, bulsak yerini.”

Hüsrev Paşa merakla, sormuş: “Ne yapacakmış?”

Şair: “Bulsa, kendine sadrazam yapacakmış.”

O TAŞLARI KULLANDIK

Keçecizade Mehmet Fuat Paşa Tanzimat;

Döneminin siyasi liderlerinden bir zat…

Abdülaziz Dönemi, iki kez sadrazamlık;

On yıl da dışarıda sürdürdüğü Nazırlık…

Fuat Paşa, devlete sadrazam olduğunda;

Kendini sorunların, içinde bulduğunda...

Başlamış çalışmaya, gece gündüz demeden;

İşe ara vermeden, hem de hiç dinlenmeden.

İstanbul’un sokak ve o, uzun caddeleri;

Nice anılar saklar, daha bilmem neleri.

Yazın tozdan topraktan, kışın ise çamurdan;

Geçilmez durumdaymış, yıkansa da yağmurdan.

Yollar ve caddeleri, tertemiz olsun diye;

Başlamış çalışmaya, hem de ak pak etmeye.

Ara sokaklar ile dar olan caddeleri;

Yıkımla genişletmiş, demiş: “Daim ileri!”

Gerektirdiği yerde, yeni cadde, sokaklar;

Açıp güzelleştirmek, kentin yüzünü aklar.

Cadde ve sokaklara, parke taşı döşetmiş.

Yetmediği yerlere, kaldırım taşı yetmiş.

Çalışmalar sürerken, hem özene bezene;

Cadde ve sokakları, elbet girmiş düzene.

Bu işler yapılırken, çıkarları bozulan;

Ev ve iş yerlerinin, önü daralmış olan…

Bu arada emlakı, istimlak edilenler;

Paşa’yı şikayete, Padişaha gidenler…

Elbet olmuş Paşa’nın, aleyhinde olanlar;

Onu karalayarak, karşı safta kalanlar…

Hakkında şikayate, gizli destek veren de;

Makam sahiplerinden, varmış eleştiren de.

Bir gün Fuat Paşa’ya, gelmiş bunlardan biri;

“Gülistana dönüşmüş,” demiş: “Kentin her yeri.

İçtenlikle kutlarız, Paşam çalışmanızı;

İstanbullunun rahat geçecek kışı, yazı.

Ancak merak ettiğim, hoş görün, asıl konu;

Sorayım dedim Paşam, siz de anlatın bunu.

Cadde ve sokakların, çileyken yazı, kışı;

Nereden buldunuz siz, döşenen bunca taşı?”

Paşa gülerek demiş: “Kente katkım olduysa;

Ne mutlu bana derim, taş yerini bulduysa.

Pek çok taş atılmıştı, bunu yaparken bize;

O taşları kullandık, yaradı işimize.”