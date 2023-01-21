Emekli polis memuru, merhum Süleyman İşler’in eşi, emekli öğretmen Erdal İşler, Vergi Dairesi’nde memur Şenay Tuncer ve Şengül Şiranlıoğlu’nun anneleri, Ertan Şiranlıoğlu’nun kayınvalidesi Sabiye İşler (83), bugün saat 08.55’te kalp-damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sabiye İşler’in cenazesi, yarın (22 Ocak 2023 Pazar günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.