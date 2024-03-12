Mehmet Tahtasız’ın yargılaması milletvekili seçildiği için durdurulurken İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve dönemin Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün yargılanmasına devam edildi.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve bastırılan “Sabıka Holding – Bir Kara Para – Siyaset – Yargı Hikayesi” isimli broşürler 81 ile gönderilerek parti yöneticileri tarafından dağıtılmıştı. Bahse konu broşürler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret edildiği ileri sürülerek çok sayıda dava açılmıştı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın il başkanlığı yaptığı dönemde açılan davanın 5’nci duruşması görüldü. Ancak davadan yine bir karar çıkmadı ve 24 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve önceki dönem CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte duruşma sonrası açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, aynı davadan başka illerde beraat edenler olmasına rağmen Çorum’da görülen davadan bir karar çıkmadığını ve sürekli ertelendiğini söyledi.

“MADEN FACİASINDAKİ SORUMLU BAKANLARI YARGILAYIN”

Çorum Adliyesi önünden Cumhurbaşkanına seslenen CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“13 Şubat’ta Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilere ulaşılmamışken, faciayla ilgili bizim suç duyurusunda bulunmamıza rağmen bir süreç başlatmayan Cumhurbaşkanımız, dağıtılan bir dergiden dolayı bizlerin sürekli mahkemelere gelip gitmesine neden oluyor. Siz önce Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasının sorumluları olan Murat Kurum ve diğer ilgili bakanları, madene ruhsat verenleri, kapasite artışı izni verenleri yargılayın. Önce onları hakkında suç duyurusunda bulunun. Bizler gibi Parti Genel Merkezi tarafından gönderilen ve dağıtılan broşürleri bırakın. Siz oradaki 9 canımızın sorumlularını, onlara orayı mezar haline getiren sorumluları bulun. Ve bu madenlerin Osmanlı döneminde dahi yüzde 70’ini götüren yabancı ülkeler, şu anda ülkemizdeki madenlerin yüzde 96’sını hatta burada işlerlerse yüzde 98’ini kendi ülkesine götürüyor. Siz bu yabancı şirketlere dava açın ve onlara o yetkiyi, o izni verenleri yargılayın.”

SÜRTÜK DAVASI SÜMEN ALTI EDİLDİ

Daha sonra söz alan CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar da 2 yıl önce Cumhurbaşkanı’nın kadınlara “Sürtük” dediği için şikâyetçi olduğunu ancak şikâyetinin sümen altı edildiğini vurguladı. Anar, “Ne yazık ki adalet eşit olarak devam etmiyor. 2 yıl önce ben de Sayın Cumhurbaşkanı bizlere sürtük dediği için dava açmıştım. Ama bu davadan halen bir ses çıkmadı. Sümen altı edildi. Ama bizim genel merkezimiz tarafından gönderilen bir broşürü dağıtmaktan dolayı yıllardır mahkemeye gelip gidiyoruz. O halde ben de Cumhurbaşkanı bizlere sürtük dediği için davanın bir an önce açılmasını istiyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)