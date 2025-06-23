Melih Çağatay Balcı ile İpek Özdemir çifti hayatlarını birleştirdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan gazeteci meslektaşımız Şaban Balcı'nın oğlu Melih Çağatay evlendi.

Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Songül ve Yakup Özdemir'in kızı İpek ile Meral ve Şaban Balcı'nın oğlu Melih Çağatay’ın düğününe İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, AK Parti ve MHP'den parti yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Editör: SELDA FINDIK