Abdullah Dalyan ve beraberindeki yönetimi “Ülkücü gençlik var oldukça, vatan emin ellerdedir” dedi.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in simge kurumlarından olan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na atanan Abdullah Dalyan, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini anlamlı bir şekilde ülkücü şehitlerin ve terörle mücadelede hayatını kaybeden kahramanların kabirlerine gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Dalyan yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Göreve başlamaktan duyduğu onur ve sorumluluğu dile getiren Abdullah Dalyan, şehitlerin manevi huzurunda gerçekleştirdiği ziyaretin, davaya olan sadakatin bir nişanesi olduğunu vurguladı.

“Bu dava sadece bir siyasi mücadele değil, aynı zamanda bir inanç, bir ahlak ve bir ülküdür” diyen Dalyan, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerle donatmak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Dalyan şu ifadeleri kullandı: “Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kutlu ocağı Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine başlamanın onur ve sorumluluğunu derin bir şuurla taşımaktan şeref duyuyorum. Bu müstesna göreve ilk adımımı atarken, ilk ziyaretimizi Çorum’umuzda ebediyete irtihal etmiş ülkücü şehitlerimizin ve terörle mücadelede canlarını vatan için feda etmiş kahraman şehitlerimizin kabirlerine gerçekleştirdik.”

Yeni dönemde lider Devlet Bahçeli’nin vizyonu ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin hedefleri uyarınca hareket edeceklerini vurgulayan Abdullah Dalyan, Çorum'daki gençliği ocak kültürüyle, bilgiyle, ahlakla ve inançla donatacaklarını kaydetti.

“Mevki değil mesuliyet, makam değil hizmet” anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Dalyan, her bir Türk gencine ulaşmanın ve onları şuurlu bireyler haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

Ülkücü şehitlerin mirasına sahip çıkacaklarını ve onların bıraktığı bayrağı yere düşürmeyeceklerini belirten Dalyan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu yolda bize destek olan tüm dava arkadaşlarıma, büyüklerime ve gönüldaşlarıma teşekkür eder; bu görevin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Rabbim bizleri, şehitlerimizin emanetine ve milletimizin güvenine layık eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Ülkücü Gençlik var oldukça, vatan emin ellerde olacaktır.”

Editör: Haber Merkezi