Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar dün yapılan çift antrenman programı ile devam etti.

Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah antrenmanı dayanıklılık ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Akşam saat 18.00’de yine Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenman ise ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Bülent USLU)