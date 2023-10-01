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KKTC’de Beyarmudu, Azerbaycan’da Fuzuli ve Filistin’de Kalkilya belediyeleri ile kardeş şehir olan Çorum Belediyesi, ay yıldızlı Türk Bayrağı ile birlikte bu üç ülkenin bayraklarını saat kulesine asarak kardeş şehirlere destek verdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “4 bayrağın birlikteliği bizim için çok anlam ifade ediyor. Türk bayrağının yanındaki bütün bayraklar bizim kardeşlerimizi temsil ediyor. Filistin bayrağı Kalkilya’yı, KKTC bayrağı Beyarmudu’nu Azerbaycan Bayrağı da Fuzuli ile olan kardeşliğimizi temsil ediyor.” dedi.



Azerbaycan’da Beyarmudu ile sınırda bulunan Pile ve Yiğitler köyünde ciddi gelişmeler yaşandığını belirten Başkan Aşgın, “Orada ısrarlı direnişe rağmen Türk Milletinin kararlılığını bir kez daha gösteriyoruz ve Pile-Yiğitler yolunu yapıyoruz. Biz de desteğimizi göstermek için saat kulesine KKTC bayrağını asıyoruz.” dedi.

Filistin’de özgürlük mücadelesinin devam ettiğine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Filistin’de bizim kardeş şehrimiz Kalkilya var. Buradan Kalkilya’daki kardeşlerimize de selam gönderiyoruz. Oradaki özgürlük meşalesinin de bir gün yanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan’ın ise Karabağ bölgesinde destan yazmaya devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Karabağ’daki Fuzuli ile kardeşliğimizi ilan etmiştik. Fuzuli başta olmak üzere birçok noktada Karabağ bölgesi özgürlüğüne kavuşmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Karabağ’da kalan kısım için bir mücadele ortaya konuldu. Azerbaycan’ın zaferini ilan etti Karabağ tekrar Azerbaycan Türkü ile buluşmuş oldu.”

Tüm mazlumların umudu olan, rengini şehitlerimizin al kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı kardeş ülke bayraklarıyla saat kulesine çektiklerini dile getiren Aşgın “Bu bayrak ve bu devlet bütün mazlumlara umut olmaya devam edecek.” dedi.