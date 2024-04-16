Çorum Adliyesi çalışanlarından Salih Basar ile Ev hanımı Fatma (Şükran) Basar’ın kızları Rumeysa ile emekli eğitimci Yaşar Nugay ile Halk Bankası’nın emekli Müdürlerinden Fatma Nugay’ın oğlu Cankat evlendi.



Çorum Belediyesi personeli Rümeysa Basar ile 112 Acil’in doktoru Cankat Nugay’ın 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 19.00’da Yıldız Park Düğün Salonu’nda yapılan düğünlerinde yaklaşık bin kişi önünde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikahta “EVET” diyerek mutlu bir yuvanın kapısını araladı.

Genç çiftin nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Aşgın, gençlere mutlu bir evlilik diledi. Evlilik cüzdanını en çok alkış alan geline verirken damada da “Sende dokunabilirsin” demesi izleyenleri gülümsetti. Aşgın nikahta genç çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Çiftin nikah şahitliklerini ise AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, damadın Amcası Av. Orhan Nugay yaparken Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Murat Erdem de çiftlerin mutlu gününde hazır bulundu.

Genç çiftin nikahının kıyılmasının ardından, geleneksel Çerkes halk oyunları, yöresel oyunlar ile davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.

(Haber Merkezi)