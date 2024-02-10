Çorum’da trafik ekiplerince takibe alınan 2 motosiklete 29 Bin Lira caza uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen bir motosiklet trafikten men edildi.

K.Ü. (16) idaresindeki 19 AEK 614 plakalı motosiklet ile E.K. (16)'nın kullandığı plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde üzerinde trafik ekiplerince durduruldu.

K.Ü.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve pkakayı bezle kapatmaktan E.K.'ye ise ehliyetsiz, ruhsatsız ve plakasız motosiklet kullanmaktan toplamda 29 Bin Lira ceza uygulandı.

Şase numarasının kazandığı tespit edilen motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.