Alaçatı Muhallebicisi 2012’de beri, Ege’nin doğallığını ve lezzetlerini, Anadolu’nun tamamına, insanların doğaya ve doğala olan özlemlerini giderebilmek için taşıyor ve bu heyecanla yeni şube yatırımları yapıyor.

Kendine has mimarisi ve Ege’ye özgü lezzetleri ile hizmet noktalarını hızla arttıran Alaçatı Muhallebicisi, Ege’nin güzelliklerini, Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güney Doğu bölgesi ve Karadeniz bölgelerindeki hizmet noktalarında dört mevsim yaşatmaya devam ediyor. Yeni yatırım hamleleri için çalışmalarını sürdüren Alaçatı Muhallebicisi, bu bölgelerde 2024 yılı için 15 ayrı şube yatırımı yapmayı planlıyor. Çorum’daki ilk şubesi Çorum AHL Park AVM’de faaliyete başlayan marka, komşu şehirlerde Franchise görüşmelerini hızlandırdı.

Doğanın güzelliklerden ilham alan bir marka olabilme hayalini gerçekleştirmeyi başaran ve Ege Alaçatı mimarisi ve konforuyla 105 farklı noktada hizmet veren Alaçatı Muhallebicisi, 2024 yılı için ‘En Lezzetli Yatırım’ teması çerçevesinde yeni konsept projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Alaçatı Muhallebicisi 15 ayrı ilde franchise vererek büyüyecek

Alaçatı Muhalebicisi, bugün Türkiye genelinde 42 ilde toplam 105 şube ile faaliyet gösteriyor ve devam eden projelerle birlikte 2024 yılı sonunda 120 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Dünya ekonomisindeki kırılganlık ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan dalgalanmaya karşın mevcut büyüklüğünü korumayı başaran marka, Ankara, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Çanakkale, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya ve Karabük’te yeni Franchise yatırımları görüşmelerine devam ediyor.

2024 yılı için, yeni menü, müşteri dostu fiyat politikası ve yeni ürünleriyle birbirinden farklı kampanyaları hayata geçirmeyi amaçlayan marka, müşteri memnuniyetini arttırmanın yanı sıra, bölgesel ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran en önemli etkileşimlerden birinin de Anadolu’nun zengin mutfak kültürü olduğunu savunuyor.

Günün her saati eşsiz lezzetleriyle gerçek bir Ege esintisi yaşayabilirsiniz

Günün tüm öğünlerinde ve kahve aralarında, mimari konforu ve zengin menü içeriği ile müşterilerini en iyi şekilde ağırlayan bir Alaçatı Muhallebicisinde, sabahın erken saatlerinde Ege kahvaltısıyla güne başlayabilir, günün diğer saatlerinde, Ege’nin kendine özgü sağlıklı ve besleyici lezzetlerini deneyebilir, keçi sütü ve gerçek meyve tanecikleri ile üretilen onlarca çeşit dondurma içerisinden kendi favorilerinizi seçebilir, Alaçatı’nın eşsiz sütlü tatlılarıyla lezzetli bir deneyim yaşayabilirsiniz.