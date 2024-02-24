Eşref Hoca Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, rögar kapakları ile asfalt zemin arasında oluşan kot farkını sıfıra indiriyor. Yol kotuna göre ayarlanan rögarlar sayesinde araçlar daha güvenli sürüş sağlayabilecek.

Rögar kapaklarının zaman içerisinde yol seviyesinin altına düştüğünü, bu konuda vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri değerlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, çalışmaların şehrin genelinde yapılacağını vurguladı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ