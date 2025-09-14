Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu, akciğer rahatsızlığından dolayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve Duran Keçeci, hastanede tedavi gören Resul Yiğitoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Başkanı Solmaz ve beraberindekiler, Yiğitoğlu’nun durumu hakkında bilgi alarak bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Yiğitoğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı CHP’li yöneticilere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi