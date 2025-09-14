Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında Çorum’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Doğan’ın katılımıyla, Celilkırı mevkiinde “Ağaç Bakımı ve Sulama Etkinlikleri” düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, doğaya sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla ağaçların bakımını yaptı ve sulama çalışmalarına katıldı. Çalışmalar boyunca çevre bilincinin önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin gösterdiği özveri de takdir topladı.

Programa destek veren Çorum Belediyesi’ne teşekkür eden yetkililer, doğa sevgisinin ve çevre duyarlılığının gençler arasında giderek yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi