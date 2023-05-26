Uzun zamandır depreme dayanıksızlığı nedeniyle bitirilemeyip yarım kalan Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasının ihalesi yapıldı. Ardından da ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalara başlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ısrarlı tavırları sonucu İskilip MYO’nun yatırım programına alınmasına katkı sağlayan Milletvekili Mehmet Tahtasız’a ve İl Başkanı Ümit Er’e teşekkür ederek, işbirliği ve karşılıklı diyalog halinde çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Rektör Öztürk, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er ve İl Sekreteri Aydın Taşkın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum’un geleceği için işbirliği halinde çalışmanın önemine işaret eden Rektör Öztürk, Milletvekili Tahtasız’a başarılar diledi.

Milletvekili Tahtasız ise, “bu memlekete alın teri ile kim bir çivi çakarsa Allah onlardan razı olsun. Vatana, bayrağımıza ihanet eden, terör örgütleriyle işbirliği içinde olan, teröre destek veren kim varsa da Allah onların belalarını versin” diyerek temel amaçlarının vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak, ay yıldızlı bayrağa sahip çıkmak ve halkın huzurunun, mutluluğunun artmasına zemin hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Tahtasız ve İl Başkan Ümit Er, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Öztürk’e teşekkür etti.