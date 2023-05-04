Öztürk, 4 yıl önce devraldığı rektörlük görevi süresinde yapılan çalışmaları genel hatlarıyla özetledi.

Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve üniversite üst yönetimi hazır bulundu.

24 Mayıs 2019’da Prof. Dr. Reha Metin Alkan’dan görevi devraldığını belirten Öztürk, “Aradan 4 yıl geçti. Rektörlük için yeniden başvurumuzu yaptık. Süreç işliyor şu anda” dedi.

24 Mayıs 2019’da göreve geldikten sonra okulların kapandığını, Eylül ayında tekrar eğitim-öğretim döneminin başladığını kaydeden Öztürk, “Daha iyi bir üniversite için neler yapabiliriz diye planlama yaparken 11 Mart 2020’de kovid-19 pandemisi çıktı. Öğrencilerimizi 3 haftalık tatile gönderdik. Ne yazık ki, 3 haftalık zorunlu ara 2022’nin başına kadar devam etti. Tam normale dönüyoruz diye mutlu olduğumuz bir dönemde ise büyük bir deprem felaketi yaşandı ve yine üniversite eğitimine ara verildi. Depremde 7 öğrencimiz hayatını kaybetti.

Şuanda ise ülkemiz bir seçim atmosferinde. Ne yazık ki 4 yıllık görev sürem içerisinde 40 yıllık olağanüstü olayları bir araya sığdırdık. Bu olağandışı şartları hep birlikte yaşadık” dedi.

11 fakültesi, 7 meslek yüksekokulu, 1 enstitüsü, 19 uygulama ve araştırma merkezi bulunan Hitit Üniversitesi’nin 18.290 öğrencisi ve 1502 akademik ve idari personelinin bulunduğunu söyleyen Öztürk, “Son 4 yılda 10’u önlisans, 2’si lisans, 21’i yükseklisans ve 8’i doktora olmak üzere 41 program açtık. Açılan yeni bölüm ve programların 11’nde yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştık.

Doluluk oranımızı yükselttik. 2019’da yüzde 80,35 olan doluluk oranımız 2020’de yüzde 95,20, 2021’de yüzde 83,18, 2022’de ise yüzde 99,14 oldu” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesinin uluslararası hüviyet kazanmasına özen gösterdiklerini anlatan Öztürk, 64 ülkeden 1230 yabancı uyruklu öğrencinin Çorum'da eğitim görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

“URAP’TA İKİ YIL ÖNCEKİ VERİLER BAZ ALINIYOR”

Hitit Üniversitesinin University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasında gerilediği yönündeki eleştirilere değinen Öztürk, bu yıl performans kriterlerinin değiştiğini, ayrıca 2 yıl önceki verilerin baz alınmasından dolayı gerileme yaşandığını, son 2 yılın değerlendirileceği gelecek yıllarda çok daha yukarı sıralara yükseleceklerini ifade etti.

Görev süresince yaptığı düzenlemelerle yaklaşık 6,5 milyon lira tutarında tasarruf sağladıklarına dikkati çeken Öztürk, oluşan bu bütçeyi bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere akademisyenlere tahsis ettiklerini vurguladı.

“HİTİT ÜNİVERSİTESİ 10-15 YIL

SONRA ÇOK ÖZEL BİR YERE GELECEK”

Çorum'un önemli bir sanayi şehri olmasından dolayı Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaştığını hatırlatan Öztürk, "Geleceğe dönük olarak 10 yıl sonra anonim şirketi kurduğumuzda, ihtisaslaşma sanayiyle birlikte meyve verdiğinde, öğrencilerimizi daha faydalı gençler olarak buradan mezun ettiğimizde Hitit Üniversitesinin 10-15 yıl sonra çoğu üniversiteden ayrışıp, çok özel bir yere geleceğine inanıyorum." dedi.

Üniversitede son 4 yılda yapılan çalışmaları slayt sunumu ile tanıtarak detaylı bilgiler veren Rektör Öztürk, ardından soruları cevaplandırdı. (Taner ŞİMŞEK)