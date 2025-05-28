Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından her ay düzenli, olarak gerçekleştirilen “Merkezi Eğitim Denetleme ve Danışmanlık Grubu” ve “Mesleki Eğitimi Geliştirme Kurulu” toplantısında katıldı.

Esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantıyı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yönetirken, toplantıda söz alan ÇESOB Başkanı Gür, başta esnaf odaları olmak üzere Çorum esnafının sorun ve taleplerini TESK’in gündemine taşıdı.



Ekonomik şartların ağırlaştığı bu dönemde esnaf ve sanatkarlar için yeni bir cansuyu kredisi verilmesinin şart olduğunu vurgulayan Gür, esnafın krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Esnafın devlete olan bazı borçları yüzünden de banka hesaplarına haciz konulduğunu hatırlatan Recep Gür, haciz uygulamasının esnafı mağdur ettiğini kaydederek, haciz işleminin sadece borcun kendisi kadar olması, diğer varlıklarına dokunulmaması gerektiğini belirtti.

ÇESOB Başkanı Gür toplantıda ayrıca Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi ve Perakende Yasası’nın da TBMM’de biran önce yasalaşmasını istediklerini sözlerine ekledi.