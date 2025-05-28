Başarılı eğitimci Muharrem Olukçu’nun müdürlük görevini yürüttüğü Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Neslihan Özgan Tilki gözetiminde yıl boyunca öğrenciler tarafından yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

Okul Müdürü Olukçu ve öğretmenler tarafından açılan sergiye veliler de ilgi gösterdi. Öğretmenler ve öğrencilerine teşekkür eden Olukçu, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuştur’ sözünü hatırlatarak okullarının sadece sınav odaklı bir eğitim-öğretim merkezi olmadığını dile getirdi. Öğrencilerini hayata hazırlayan, onların becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlayan, vatanını milletini seven bireyler olarak yetiştirme hedefi uyarınca faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Muharrem Olukçu; “Öğrencilerimizi gerek akademik, gerek sportif gerekse sanatsal alanlarda en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Resim, müzik ve spor alanlarında milyonlarca sedef tanesi arasından bir inci tanesini bulup keşfetmeye çalışıyoruz. Geleceğin müzisyen, ressam ve sporcularını yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapılarak gezildi.

Editör: Haber Merkezi