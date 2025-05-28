Endeksa'nın verilerine göre Çorum'da ortalama kira fiyatları 14 bin TL'yi aştı.

Özellikle Merkez, Kargı, Alaca, Sungurlu ve Osmancık gibi ilçelerde kira fiyatları daha da yüksek seviyelerde seyrediyor.

Çorum'da Nisan 2025 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde kiralık konutların kiraları %47,55 arttı. Aynı özelliklerdeki ortalama kiralık konut kiraları 14.260 TL oldu. Ortalama kiralık konut büyüklüğü ise 130 metrekare oldu.

Çorum'da Ortalama Geri Dönüş Süresi 16 Yıl

Kiralık konutların ortalama metrekare birim kirasının Nisan 2025 sonu itibarıyla 110 TL olduğu Çorum'da aynı özelliklere sahip kiralık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 16 yıl seviyelerinde.

Çorum'da Konut Fiyatları En Fazla Artan İlçeler

Ortalamalara bakıldığında Nisan 2025 sonu itibarıyla konut için Çorum'da en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Kargı, Alaca, Sungurlu, Osmancık, Merkez oldu.

Diğer şehirlerde kiralar ortalama ne kadar?

İstanbul Gayrimenkul Değerleme verilerine göre ise Türkiye'nin kira şampiyonu ise yine İstanbul. 2025 yılı itibariyle İstanbul’da ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye kadar çıktı. Kentte 10 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, bu sınır artık Türkiye genelinde bir eşik olarak kabul edilmeye başlandı.

İL İL KİRA FİYATLARI: EN PAHALI VE EN UCUZ ŞEHİRLER

Kira fiyatları artık sadece metropollerde değil, Anadolu şehirlerinde de yükselişte. İşte Türkiye genelinde kira bedelleri:

Kira Fiyatlarının En Yüksek Olduğu İller:

İstanbul: 26.500 TL

Muğla: 26.000 TL

İzmir: 23.500 TL

Ankara: 23.500 TL

Antalya / Kocaeli / Yalova: 20.000 TL

Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu İller:

Kilis: 10.000 TL

Muş: 10.500 TL

Kars: 11.000 TL

Burdur / Aksaray: 11.000 TL

Karaman / Yozgat: 11.500 TL

Mardin / Siirt / Bitlis / Bingöl / Bayburt / Isparta / Karabük / Düzce: 12.000 - 12.500 TL