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Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı.

Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan vatandaş, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve henüz isminin tespit edilemediği bildirildi.

Öte yandan, kazanın ardından durdurulan tren seferleri, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı.



(Mert Gürenç - Çağrı Gökdemir)