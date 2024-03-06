Çorum’u bir avuç insanın değil, halkın kendisinin ihtiyaçlarını belirlediği, halkın yönetime her kademede doğrudan katılımının sağlandığı “Halk Meclisleri” ile yöneteceklerini kaydeden Aygün, “Koltuk sevdalısı olanları, görevini yerine getirmeyen meclis üyelerini görevden alma yetkisinin kendilerini seçen halkta olduğu bir anlayış için adayız.

Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin ve ötekileştirilenlerin temsiline hak eşitliği temelinde özel önem verilmesi için adayız.

Çevrenin ve doğanın korunduğu, tarım arazilerinin ve su kanallarının yok edilmediği, tarihi dokunun ve sokak hayvanlarının korunması için adayız.

Halkçı, demokratik bir yönetimi hep birlikte kurmak için, halkın çıkarlarını savunmak için adayız” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ