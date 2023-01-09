Ziyaretlerde öğrencilere yönelik akran zorbalığı, psikososyal müdahale, bilinçli teknoloji kullanımı, sınav kaygısı, motivasyon ve bağımlılıkla mücadele konularında çalışmalar yapıldı.

Ayrıca ilçelerdeki özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okulları da ziyaret edilerek müşavirlik hizmeti verildi. İlçelerde ve merkez okullarda görev yapan kantin çalışanlarına, güvenlik görevlilerine, servis şoförlerine ve yardımcı personellerine “Öfke ve Stres Yönetimi” konulu eğitim çalışmaları yapıldı.

İlerleyen zamanlarda ilçelerde öğrenci, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında çalışmaların yapılmasına devam edileceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

