Dernek, Türkiye’nin 81 ilinde yardımlarına devam ederken, mazlum bölgelere de yardımları ulaştırıyor.

Yardım organizasyonlarını yoğunlaştırarak devam eden Cansuyu Derneği, 2024 yılı Ramazan ayında, “Kazancımız, Allah için verdiğimizdir” düsturuyla bağışçılarının emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırıyor. Ramazan ayı içerisinde kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekât, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleniyor.

Ramazan çalışmaları ile ilgili konuşan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu sene de Türkiye ve Filistin başta olmak üzere Yemen, Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Gazze'de kardeşlerimizin içerisinde bulunduğu tarifi imkânsız zorluklar sebebiyle, saldırıların ilk gününden itibaren yardımlarımızı bölgeye yoğunlaştırdık” dedi.

Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Öztekin, Ramazan ayında vatandaşların hassasiyetinin arttığının altını çizerek, “Zekâtlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Biz de yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız” diye konuştu.

BAĞIŞ MİKTARLARI BELİRLENDİ

Vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek bağışlara ilişkin belirlenen rakamlar da açıklanırken, Gazze için bir kişilik fitre ve fidye bağışlarında alt limit 400 TL, bir kişilik iftar 225 TL, bir adet kumanya bin 900 TL olarak belirlendi.

Türkiye ve diğer bölgelerde belirlenen rakamlar ise, bir kişilik fitre ve fidye bağışlarında alt limit 130 TL, bir kişilik iftar 90 TL, bir adet kumanya 700 TL olarak açıklandı. (Haber Merkezi)