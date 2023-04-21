Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, ekonomik buhran, işsizlik gibi bir çok problem nedeniyle bayramın buruk kutlandığına dikkati çeken Ümit Er, Millet İttifakı olarak 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacaklarına yürekten inandığını vurgulayarak, gelecek bayramların daha güzel, daha coşkulu olacağını söyledi.

Bayramların sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi kıymetli duyguların canlandığı, toplumu birbirine bağlayan müstesna günler olduğunun altını çizen Ümit Er, “manevi iklimiyle bizleri kuşatan, bütün insanlığı iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemizde ve bütün dünyada huzur içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hisleri her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaçtır. Bayramlar toplumsal bağları güçlendirir, milletimizi ve insanlığı birbirine yaklaştırır.

Ramazan Bayramı’nın ülkemize adaleti, hoşgörüyü ve demokrasiyi getirmesini dilerim” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)