Çorum'un tanıdığı simalardan 1980 öncesi CHP İl Genel Meclisi Üyesi Rahmi Toktaş tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhum Fadime Toktaş'ın eşi; Menekşe Yalçın; Meral Toktaş; Gönül Saran ve Hayat İpek ile merhume Solmaz ve Cengiz Toktaş'ın babaları; iş insanı Haydar Saran; Bektaş Yalçın ve Aydın İpek'in kayınpederi olan Rahmi Toktaş (91) bir süredir tedavi görüyordu.

Merhum Fadime Toktaş'ın eşi, Menekşe Yalçın, Meral Toktaş, Gönül Saran ve Hayat İpek ile merhume Solmaz ve Cengiz Toktaş'ın babaları, iş insanı Haydar Saran, Bektaş Yalçın ve Aydın İpek'in kayınpederi olan Rahmi Toktaş (91) bir süredir tedavi görüyordu.

Merhum Rahmi Toktaş'ın cenazesi 4 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de hastaneden alınarak merkeze bağlı Tarhan Köyüne götürülecek. Cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Çorum Haber, merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.