Puduhepa, M.Ö. 13. yüzyılda yaşamış, Hitit Kralı 3. Hattuşili’nin eşi. İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan, ülkesinde yargının başı unvanını taşıyan etkili bir kraliçe. Ne yazık ki dünyaya hak ettiği gibi tanıtılamamış, tarihin en önemli kadın figürlerinden biri.

Alanya’da görsel sanatlar öğretmeni olan heykeltraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, Antalya Kaleiçi’nde başlayıp Alanya’da tamamladığı Puduhepa büstünü, baba dostu Mehmet Yolyapar amcasına hediye ederken, Puduhepa’nın kendi topraklarına yolculuğunu da böylelikle tamamladığını söyledi.

Puduhepa’nın yolculuğu

Kadeş, Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuşili arasında M.Ö. 1259’da yapılmış, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması. Onun için, Hitit uygarlığının başkenti Çorum’a “barış kenti” unvanının yakışacağını savunuyoruz.

Bu antlaşmada Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın mührünün bulunması ise, bize, “bu topraklar, kadın-erkek eşitliğinin anavatanı” deme hakkını veriyor. Bir üçüncüsü ise, “bu topraklar inançlara saygının da anavatanı”…

Alanya’da yaşayan eğitimci-heykeltraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, tarihin en önemli kadın figürlerinden biri olan Puduhepa’nın büstünü yapmaya, geçen yıl 9. Uluslararası Antalya Kaleiçi Festivali’nde atölye çalışması olarak başlamıştı. Puduhepa’nın kil aşaması, orada, izleyicilerin de önünde tamamlandı.

Mustafa Oktay’ın Alanya Konaklı’daki kendi atölyesinde ise, alçı kalıp, polyester döküm ve renklendirme aşamaları gerçekleştirildi.

Ve Puduhepa, dün kendi topraklarına, Çorum’a dönerek yolculuğunu tamamlamış oldu. Mustafa Oktay, memleketi Çorum adına Puduhepa büstünü, baba dostu, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’a armağan etti.