Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan ve 184’ncü yılını büyük bir coşku ve sevinçle kutlayan PTT’nin ülkenin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olarak millete hizmete devam ettiğini belirten Başmüdür Başıaçık; “İki asra yaklaşan tecrübesi ile Türkiye'nin iletişim alanındaki en güvenilir aktörü olarak kabul edilen PTT, geçmişten aldığı güç ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ), kurulduğu tarihten bu yana ülkenin iletişim ve haberleşme alanındaki gözbebeği kurumu olarak sunduğu kaliteli hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini de açıklayan Başıaçık, PTT’nin kuruluş yıldönümü nedeni ile yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Geniş hizmet yelpazesi, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağı, iştirakleri ve gerçekleştirdiği işbirlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda adından başarıyla söz ettiren PTT AŞ; güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini çağın teknolojilerine uygun olarak modernize ediyor. Postanın yanında kargo, filateli, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi pek çok alanda sektörde lider olan PTT, bugünün ihtiyaçları ve teknolojisini hizmetlerine entegre ederek gücüne güç katıyor. Yenilikçi atılımları ve dünya posta sektörüne sunduğu katkılarla Türkiye’nin övünç kaynakları arasında yer alıyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma ve ülke ekonomisine maksimum katkı sunma hedefleriyle faaliyetlerini verimli ve etkin bir şekilde yürüten şirket; ekonomik, kültürel ve sportif faaliyetleriyle de fark yaratıyor. Tüm bunların yanı sıra doğa dostu hizmet anlayışı ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam eden PTT, gelecek için sürdürülebilir adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefine elektrikli araç filosu ve çevreye duyarlı projeleriyle de katkı sağlıyor”

PTT’nin güçlü altyapısı, yetkin kadrosu ve yenilikçi vizyonuyla, sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da yer aldığı sektörlerde öncü kurum haline gelerek, küresel ölçekteki işbirlikleri ile ülkenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağladığını anlatarak tüm kurum çalışanlarını kutlayan Başmüdür Başıaçık, PTT ailesi olarak atacakları adımlarla daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi