Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, “Satanist, psikopat caniler sokaklarda başıboş geziyorlar. Acilen kadın ve çocuk cinayetlerine idam cezası getirilmelidir” diye konuştu.

TBMM’de gündeme geçilmeden önce gündem dışı söz alan Aşıla şu görüşlere yer verdi: “Toplum olarak üzgünüz, canımız sıkkın, moralimiz son derece bozuk. Ülkemiz, nesillerimiz, geleceğimiz ve gençliğimiz için büyük kaygılar içindeyiz.

Onlarca sabıkası olan psikopatlar maalesef sokaklarda, aramızda dolaşmaktadır. Devletin acilen bu sahaya el atma mecburiyeti vardır. Uyuşturucu bağımlılığı toplumda tırmanırken öte yandan satanizm gibi sapkın akımların elinde çocuklarımız hedef hâline gelmekte, öldürülmekte, canavarca katledilmektedir. Boyundan büyük sabıka kaydı olan insanlar “tutuksuz yargılama” adı altında sokaklara salınmaktadır.

Cezaevlerinde tutulması gereken caniler, psikopatlar bir takım elbise, bir kravata iyi hal indirimiyle sokaklara gönderilmektedir.

Acilen tüm kesimlerinin katılımıyla bir hukuk şûrasının toplanmasını, aileye ve çocuklara karşı işleyen suçlar için idam cezası da dâhil olmak üzere en ağır yaptırımların bu hukuk şurasında ele alınmasını, Hükûmete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine öneriyoruz diyor, teşekkür ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ